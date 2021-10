Wie die ersten beiden Impfungen ist auch der Booster-Shot an Vorteile im gesellschaftlichen Leben Israels gebunden: Zu Beginn des Monats wurde ein neuer "Grüner Pass" eingeführt. Den Pass braucht man, um etwa an Veranstaltungen in geschlossenen Räumen teilnehmen zu können, Restaurants zu besuchen oder Universitäten zu betreten.