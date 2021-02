14 Menschen aus zehn Haushalten treffen sich mitten im Corona-Shutdown zum Wandern im Schnee und sitzen anschließend gemütlich beisammen in einer Hütte. Mindestens einer der Teilnehmer muss mit dem Coronavirus infiziert gewesen sein. Denn nach dem verbotenen Ausflug vom 16. Januar kommt es zu einem größeren Corona-Ausbruch im beschaulichen Mühlheim an der Donau in Baden-Württemberg.