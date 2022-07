Es scheint alles (fast) so wie früher zu sein. Ob Reisen, Restaurant oder Konzerte: Beschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie gibt es in Deutschland kaum noch. Die Vorschriften sind weitgehend - bis auf Masken- und Testpflicht in bestimmten Bereichen - weggefallen. Sie unterscheiden sich von Bundesland zu Bundesland. Und so reagierten und reagieren viele ganz überrascht und ratlos, wenn sich die Corona-Warn-App auf dem Smartphone meldet und verkündet, dass das Impfzertifikat in Kürze abläuft und gegebenenfalls erneuert werden müsse.