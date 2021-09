In Idar-Oberstein war am Wochenende ein 20-jähriger Tankstellen-Mitarbeiter von einem Maskenverweigerer mit einem Revolver getötet worden. In seiner Vernehmung gab der Täter laut Polizei an, er lehne die Anti-Corona-Maßnahmen ab. Die Tat löste bundesweit Entsetzen aus.