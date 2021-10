Selbsttests aus dem Supermarkt, Schnelltest-Zentren in den Innenstädten, Tests auf der Arbeit oder in den Schulen, Veranstaltungen, die einen negativen Test voraussetzen - all das gab es im Corona-Herbst 2020 nicht oder nicht in dem Umfang wie heute. Entsprechend werden heute vermutlich mehr Infektionen registriert, die im vergangenen Jahr noch unbemerkt geblieben wären.