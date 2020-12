Jonathan, Linea und ihre Eltern skypen ohnehin schon regelmäßig mit den Großeltern. In diesem Jahr werden sie auf diese Weise mit all den Verwandten sprechen, die sie nicht treffen können. Und Jonathan hat sich etwas Besonderes einfallen lassen: Er hat ein Weihnachtslied auf dem Cello gespielt und das per Handy gefilmt. Das wird er am Heiligen Abend an alle schicken.