Gerade in der Corona-Zeit verspüren offenbar viele den Wunsch, am 24. Dezember die altbekannten Worte zu hören: "Es begab sich aber zu der Zeit...". Doch mittlerweile sind alle Präsenzgottesdienste in der Pfarrei abgesagt, denn Oberhausen hat die meisten Neuinfektionen in ganz Nordrhein-Westfalen.