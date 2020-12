Nein, es ist die Geschichte, die facettenreich und anschaulich erzählt, wie Gott in dieser Welt wirkt. Er ist mittendrin. Auch den Menschen nahe, die nicht im Rampenlicht stehen. So nahe, dass er in einem verletzlichen kleinen Kind auf Erden kommt. Dass sogar die armen Hirten das Jesuskind finden können. So versteht im wahrsten Sinne des Wortes jedes Kind die großartige Weihnachtsbotschaft, das Evangelium Gottes.