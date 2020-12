Der Ärzteverband appelliert an Bund und Länder, Präsenzgottesdienste an Weihnachten zu verbieten. "In diesem Jahr sollte das bundesweit untersagt werden", sagte die Vorsitzende des Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte im Öffentlichen Gesundheitsdienst, Ute Teichert, der Funke Mediengruppe.