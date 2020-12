Es braucht gar keine Pandemie für das Gefühl, dass man an einem Ort sicher an Weihnachten nicht sein möchte - in einem Krankenhaus. Weder als Patient noch als Ärztin, Arzt oder Pflegekraft ist die Vorstellung, an den Festtagen in einer Klinik, statt mit Familie und Freunden zusammen zu sein, eine sehr erbauliche. Doch mitten in der Pandemie ist das Gefühl wohl gleich noch mal stärker.