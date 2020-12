Weihnachten macht Ältere oft noch einsamer

Rosa Otero bereitet ihr Abendessen zu, nur eine Portion, allein am Herd und in ihrer kleinen Wohnung in Barcelona - so wie fast jeden Tag, seit ihr Mann gestorben ist. Normalerweise wäre die 83-Jährige zu Weihnachten nach Galizien im Nordwesten Spaniens gereist, um das Fest und auch Neujahr mit ihren Angehörigen zu verbringen.