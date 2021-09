Veranstalter planen die bevorstehende Saison von Weihnachtsmärkten wegen Corona mit mehr Platz und 3G-Kontrollen der Besucher. Vielerorts soll es entsprechende stichprobenartige Kontrollen geben - also einen Nachweis, dass Besucher geimpft, getestet oder genesen sind. Unter anderem in Köln, in München, Dresden oder Dortmund gehen die Veranstalter davon aus, dass der Markt stattfinden kann. Ein Überblick.