Ob Christkindlesmarkt in Nürnberg oder Christkindlmarkt in München, ob Striezelmarkt in Dresden oder der Historische Weihnachtsmarkt in Leipzig: In Bayern und Sachsen wird es in diesem Jahr keine Weihnachtsmärkte geben. Zu groß das Infektionsgeschehen, zu groß die Risiken. Aber auch in Bundesländern, in denen Weihnachtsmärkte prinzipiell möglich sind, gibt es bereits viele Absagen - vor allem von kleineren Märkten.