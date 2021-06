Derzeit wird die Delta-Variante in 30 Ländern in der gesamten Europäischen Region gemeldet. Die britische Alpha-Variante ist noch die dominierende Form des Coronavirus und wurde bereits in allen 53 europäischen Staaten und exterritorialen Gebieten nachgewiesen. Das geht aus Daten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) hervor. Virusvarianten und Mutationen spielen aktuell eine entscheidende Rolle im Verlauf der Pandemie: