Der Leiter der Virologie an der Berliner Charité, Christian Drosten, sagte am Sonntag im ZDF heute journal: "Keiner kann im Moment sagen, was da auf uns zukommt". Er fügte an: "Das Einzige was man wirklich mit Sicherheit sagen kann, es ist besser, wenn man geimpft ist. Es ist noch besser, wenn man geboostert ist."