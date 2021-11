"Wenn man Menschen dazu bewegt, sich impfen zu lassen, dadurch, dass man zum Beispiel 2G-Regelungen einführt, dann gibt es durchaus noch einen relevanten Teil, die sich dann noch impfen lassen. Das haben wir auch in Deutschland gesehen, natürlich auch in anderen Ländern." Die Impfpflicht sei ein Mittel, und da sieht sich Wieler ganz bei der WHO, das keiner haben wolle. Dazu gebe es viele Studien, viele Wissenschaftler würden das nicht als gute Lösung empfinden, so Wieler. "Aber wenn man alles andere versucht hat, dann sagt die WHO, muss man auch über eine Impfpflicht nachdenken."