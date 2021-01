Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) kündigte verstärkte Polizei-Kontrollen in Wintersportgebieten an, beispielsweise im Hunsrück, wo mancherorts auch die Gefahr von Schneebruch besteht. Er riet von Ausflügen ab. Vor allem mit Blick auf die dort am Montag in Kraft tretenden Verschärfungen des Shutdowns warnte Lewentz davor, das Wochenende "noch einmal besonders überschwänglich zu nutzen".