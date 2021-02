Sinovac (China): Der Impfstoff "Coronavac" der chinesischen Biotechfirma Sinovac befindet sich in der klinischen Entwicklungsphase III. Studien mit Tausenden Freiwilligen laufen in Indonesien, der Türkei und in Brasilien. Indonesien hat dem Impfstoff am 11. Januar als erstes Land außerhalb Chinas eine Notfallgenehmigung erteilt.