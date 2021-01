Tatsächlich fehlt es bislang an Arzneimitteln, die das Virus in einer frühen Phase der Infektion stoppen. In dieser Phase spüren einige Patient*innen schon Symptome, im Röntgenbild zeigen sich bereits die ersten, so genannten Milchglas-Areale, also weißliche Zonen, die eine schlecht durchlüftete Lunge anzeigen. "Für diese Phase bräuchten wir ein wirksames Medikament, das im Idealfall die Virusreplikation zurückdrängt", erklärt Cihan Çelik, Funktionsoberarzt für Innere Medizin und Pneumologie am Klinikum Darmstadt.