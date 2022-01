Von 100 Menschen, so sagt die Hirnforschung, werden mindestens 10 ganz von ihren Gefühlen und Impulsen gesteuert, 65 bis 70 machen einfach das, was alle anderen machen und gerade mal 20 sind vernünftigen Argumenten spontan zugänglich. Wissenschaft ist also kein Selbstgänger. Besonders auch, weil uns Menschen das Gespür für komplexe Zusammenhänge weitgehend fehlt: Etwa wie eine exponentielle Entwicklung winzige Zahlen explodieren lässt, wie das Virus sich in Clustern ausbreitet oder was Wahrscheinlichkeiten eigentlich bedeuten. Aber wir haben ein Werkzeug geschaffen, mit dem wir unsere Defizite wettmachen können.