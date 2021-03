Die anfängliche Theorie, dass ein Markt im chinesischen Wuhan Quelle des Ausbruchs ist, gerät im Laufe der Pandemie ins Wanken. So auch in einer aktuellen Studie: In der Zeitschrift "Science" schreiben mehrere US-Wissenschaftler, dass das Virus zum ersten Mal schon ein bis zwei Monate vor den Nachweisen vom Dezember 2019 im Zusammenhang mit einem Markt für Meeresfrüchte aufgetreten sein könnte.