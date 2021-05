Ein US-Medienbericht hat die Debatte über einen Laborunfall in China als Ausgangspunkt der Corona-Pandemie wieder angefacht. Im November 2019 seien drei Mitarbeiter des Instituts für Virologie der Stadt Wuhan so schwer erkrankt, dass sie ein Krankenhaus aufgesucht hätten, heißt es in einem neuen Bericht des "Wall Street Journal".