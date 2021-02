Am Freitag kritisierte FDP-Generalsekretär Volker Wissing den geplanten Härtefallfonds für Corona-geschädigte Unternehmen als "Luftbuchung". Altmaier hatte am Freitag bekannt gegeben, dass der Bund nur einen Teil der benötigten Milliardensumme selbst bereit stellen möchte - der Rest muss von den Ländern kommen. Bayern kündigte bereits an, da nicht mitmachen zu wollen: