"Der zuvor bereits rückläufige Trend könnte auch mit der öffentlichen Diskussion um die Notbremse zusammenhängen", heißt es dazu vom RKI. Auch Thorsten Lehr, Professor für Klinische Pharmazie an der Universität des Saarlandes, geht davon aus, dass vor allem die öffentliche Debatte um Maßnahmen bereits eine Wirkung hatte - diese wecke in der Bevölkerung im Vorfeld eine Art "Warnmechanismus". Es gebe also auch vor Inkrafttreten schon einen "psychologischen Effekt", so Lehr.