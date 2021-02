Das bestätigen auch die Online-Kundengespräche, die Geschäftsführer Thorsten Windus-Dörr von Eins A Kommunikation in Hannover führt: "Dreiviertel der Geschäftsmeetings werden Videokonferenzen bleiben, vielleicht einmal im Monat Präsenztreffen, für das soziale Miteinander." Denn das sei auch wichtig - ab und zu. In Stübkes Team macht man sogar virtuelle Kaffeepausen. Kein Treffen in der Teeküche, sondern im Netz.