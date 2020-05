Nachdem er lange die Gefahr durch das Coronavirus klein geredet hat, fällt bei Trump in jüngerer Zeit zu dem Thema ein mehr und mehr kriegsähnliches Vokabular auf - die Dringlichkeit der Lage ist scheinbar angekommen und zeigt sich auch in seinen Äußerungen. Im Folgenden einige seiner Zitate im Zusammenhang mit den Zahlen der Corona-Infizierten in den USA: