Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Tönnies

Ihre Anzeige wegen Körperverletzung und weiterer in Betracht kommender Delikte ging an die Staatsanwaltschaft Bielefeld. Haßelmann hat dort und im benachbarten Kreis Gütersloh ihren Wahlkreis. "Die Zustände in den Schlachtfabriken sind unhaltbar", sagte Haßelmann. Die Tönnies-Werke in Rheda-Wiedenbrück seien kein Einzelfall. Die Grünen-Politikerin kritisierte: