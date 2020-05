"Ein Schulsystem, das von heute auf morgen größtenteils in den digitalen Betrieb umschaltet, kann man nicht einfach mit dem herkömmlichen System vergleichen." Von den jetzigen Oberstufenschülern werde ein Maß an Selbstorganisation gefordert, das gerade den Jüngeren einiges abverlange. "Das muss man in Rechnung stellen, wenn man die Leistungen dieser Schüler am Ende bewertet", forderte Alt.