Aber Berwig beobachtet, dass auch diese Veranstaltungen häufig abgesagt oder verlegt werden: "Niemand will am Ende Schuld sein." In den Medien werde ja häufig sehr genau gesagt, wo sich die Infizierten aufgehalten haben - das wolle niemand riskieren. Eine Kostenerstattung bekommt er nur bei sehr kurzfristigen Absagen, Verschiebungen seien nicht immer so leicht realisierbar. Zurzeit kämen auch nur wenige neue Aufträge rein. "Es fühlt sich an wie Sommerloch", sagt Berwig.



Was ihn besonders ärgert, sind die Versprechungen von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) und Peter Altmaier (CDU): Sie sagten im ZDF-Interview, dass es ihr Ziel sei, dass kein Unternehmen Schaden nehme. "Das klingt souverän, aber wie soll das gehalten werden?", fragt er sich. Mit Kurzarbeit sei so kleinen Unternehmen wie seinem nicht geholfen. "Diese vollmundigen Aussagen sind keine Hilfestellung", ärgert er sich.