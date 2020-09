Man kann die frische Farbe noch riechen, als Kenias Gesundheitsminister Mutahi Kagwe ein innerhalb von sieben Tagen hergerichtetes Isolationszentrum in Nairobi eröffnet. Demonstrativ sind neben ihm Kartons mit der Aufschrift "PPE - Personal Protective Equipment" gestapelt. Krankenschwestern in weißer Schutzkleidung mit Masken und Brillen werden vorgeführt. Das Zentrum hat 130 Betten und ist das zweite Zentrum dieser Art in Kenia.