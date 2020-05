Gazellen im Nationalpark Massai Mara.

Quelle: ZDF

Beobachtet wird der Löwe nur vom Kamerateam einer Videoagentur. Und von Touristenführer Benson, der in seinem Safariauto unterwegs ist - alleine. "So etwas habe ich noch nie erlebt", sagt Benson. In normalen Jahren kommen rund 140.000 Touristen aus aller Welt in die Massai Mara, Kenias berühmtesten Nationalpark. Aber jetzt sind die internationalen Flüge eingestellt und die Hauptstadt Nairobi ist abgeriegelt, um die Verbreitung des Coronavirus zu stoppen.



Die Wirtschaft insgesamt und der Tourismus, der zehn Prozent aller Jobs stellt, liegen am Boden. Das trifft die Nationalparks und privaten Schutzgebiete hart. Sie verdanken den Reisenden einen großen Teil ihrer Einnahmen - mit denen auch der Schutz gegen Wilderer finanziert wird.