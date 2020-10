Herold: Das Allerwichtigste ist nach wie vor, dass jeder Einzelne Verantwortung übernimmt - für sich und sein Umfeld. Die sogenannten "AHA"-Regeln sind sozusagen das A und O. Das heißt, dass wir uns alle an die Abstands- und Hygieneregeln halten und wo nötig auch eine Alltagsmaske tragen. Nun kommt noch das "L" hinzu, also das verstärkte Lüften von Innenräumen, weil wir wissen, dass das Virus über die Aerosole über längere Zeit in der Luft bleiben kann.