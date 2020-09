Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) empfahl allen Reisenden, die in den vergangenen zwei Wochen in Italien, in Österreich oder in der Schweiz waren, zwei Wochen zu Hause zu bleiben. In Österreich wurde am Samstag ein dritter Ort unter Quarantäne gestellt. Bis zum 29. März darf Heiligenblut in Kärnten nahe der Grenze zu Italien nicht mehr betreten oder verlassen werden - Touristen dürfen aber abreisen.