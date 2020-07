Etwas ist hier anders. Das spüre ich gleich, als ich das Hermann-Radtke-Haus in Berlin-Neukölln betrete. Schon oft war ich in ähnlichen Heimen - auch, um meine eigenen Eltern zu besuchen. Was sofort auffällt: Die Flure sind leer, niemand geht einfach so über den Gang, bleibt für ein Schwätzchen stehen oder schaut mal in ein Zimmer hinein.