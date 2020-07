"Es ist tatsächlich so, das die Antikörperspiegel wieder absinken. Das ist nicht ungewöhnlich, aber die Geschwindigkeit ist erstaunlich", so der stellvertretender Direktor des Instituts für Virologie an der Uni Mainz, Bodo Plachter, gegenüber ZDFheute. Gleichzeitig müssten die Impfstoffhersteller aber auch "auf Sicht" entwickeln. Gerne würde man mehr wissen über das genaue Verhalten der Antikörper, doch diese Zeit habe man in einer globalen Pandemie eben nicht.