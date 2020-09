Das Coronavirus breitet sich weiter in Deutschland aus: In Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg wurde jeweils ein erster Fall bestätigt. Ein Mann aus dem Nordrhein-Westfälischen Landkreis Heinsberg wurde mit Symptomen einer schweren Lungenentzündung in einem Erkelenzer Krankenhaus aufgenommen. Er befinde sich in kritischem Zustand und werde auf der Intensivstation isoliert. Der Mann soll Mitte 40 sein und an einer Vorerkrankung leiden.