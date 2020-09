heute.de: Am Wochenende wurde in Paris bekanntgegeben, dass erstmals ein Mensch in Europa an dem neuartigen Coronavirus gestorben ist. Weltweit ist das Virus inzwischen bei etwa 72.000 Menschen nachgewiesen worden; circa 1.800 Patienten sind daran gestorben. Was entgegnen Sie Menschen, die sich davor fürchten, dass das Virus weiter um sich greift?