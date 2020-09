Schild: "Bitte Ruhe - Abitur". Symbolbild

Quelle: Jonas Güttler/dpa

Wegen des Coronavirus wird in Bayern der Beginn der Abiturprüfungen vom 30. April auf den 20. Mai 2020 verschoben. Das teilte das Kultusministerium mit.



"Trotz der Corona-Krise wollen wir faire Bedingungen für unsere Abiturientinnen und Abiturienten sicherstellen", sagte Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler). Die neuen Prüfungstermine wurden demnach mit Lehrkräften, Eltern, Schülern und Direktoren abgestimmt. In Bayern findet der Unterricht wie auch in anderen Ländern bis zum Ende der Osterferien nicht regulär statt.