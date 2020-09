Laut LGL konnten in Bayern viele Fälle gefunden und bestätigt werden, weil die Laborkapazitäten kontinuierlich aufgestockt wurden. In der "Augsburger Allgemeinen" stellte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nach den Corona-Testpannen fest, dass kein Land "so viel, so schnell und so günstig" wie Bayern teste.