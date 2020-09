Das höchste Infektionsgeschehen hat es in den innerstädtischen Bezirken gegeben. In Berlin-Mitte haben sich in den vergangenen sieben Tagen im Durchschnitt 48,2 Menschen pro 100.000 Einwohner neu mit dem Coronavirus infiziert. In Friedrichshain-Kreuzberg lag die 7-Tage-Inzidenz bei 38,3, in Tempelhof-Schöneberg bei 35,8 und in Neukölln bei 34,3.