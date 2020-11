Im Klinikum rechts der Isar in München greift derzeit die so genannte 1-1-1-Regelung. Sie bedeutet, dass pro Patient und Tag ein Besucher für eine Stunde ins Krankenhaus darf. Allerdings gebe es gewisse Ausnahmen, sowohl was die Besucheranzahl als auch die Besuchsdauer angeht. "Gerade bei sterbenden Patienten machen wir Ausnahmen. Das muss von Einzelfall zu Einzelfall neu entschieden werden", sagt Johanna Anneser, Oberärztin des palliativmedizinischen Diensts am Klinikum.