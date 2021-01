Die Regelung zielt darauf ab, tagestouristische Aktivitäten in der stark betroffenen Region zu vermeiden. "Es geht hauptsächlich darum, Familienausflüge an den Wochenenden zu unterbinden. Wer jedoch sportlich sehr aktiv ist und mit dem Rad in den 30 Kilometer entfernten Pfälzer Wald fahren will und wieder zurück, kann das auch weiterhin tun", erklärt die Stadt.