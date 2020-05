In Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt ging es am Donnerstag für einige Jahrgangsstufen wieder mit dem Unterricht los. Die Debatte darüber ist emotional: In den Sozialen Medien rufen Schülerinnen und Schüler zum Schulboykott auf, das Video von Youtuber Rezo, voller Argumente gegen eine Schulöffnung, wurde in den ersten zwei Tagen seiner Veröffentlichung über eine Millionen Mal geklickt.