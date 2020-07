Moderna will seinen Impfstoff-Kandidaten, ebenfalls ein mRNA-Mittel, an etwa 30.000 gesunden Erwachsenen in 30 US-Bundesstaaten testen, darunter die vom Virus stark betroffen Staaten Texas, Kalifornien, Florida und Arizona. In einer frühen klinischen Studie hatte sich der Impfstoff nach Angaben der Forscher als sicher erwiesen.