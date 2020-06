Diese große Studie fand viel internationale Resonanz. "Von der Methodik her ist es kein innovativer Ansatz. Umso überraschter sind wir natürlich, dass wir auf so eine große Resonanz stoßen. Wahrscheinlich, weil wir die Ersten sind, die eine so große genetische Studie durchgeführt haben. Und wir die ersten echten genetischen Krankheitsursachen für einen schweren Covid-19-Verlauf identifiziert haben", sagt Franke.