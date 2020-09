US-Präsident Donald Trump zeigte sich am Montagabend hingegen gelassen. In den USA sei das Virus "sehr unter Kontrolle", twitterte er. "Wir sind mit jedem und allen relevanten Ländern in Kontakt." Zu den Verlusten an den Börsen erklärte er: "Der Aktienmarkt fängt an, für mich gut auszusehen!"