Deutschland arbeitet wie andere Länder auch daran, seine ihre Bürger aus der besonders betroffenen Stadt Wuhan in Zentralchina. Wann genau ein Flieger der Bundeswehr startet, war am Donnerstag weiterhin unklar.

Unter den etwa 90 Deutschen und Angehörigen, die sich in der Region um die Millionenstadt Wuhan aufhalten, sind bisher keine Infektionen oder Verdachtsfälle festgestellt worden. Das Flugzeug der Bundeswehr soll in Frankfurt landen. Dort sollen die Passagiere zunächst in

Quarantäne kommen. Laut Bundesgesundheitsministerium wurde in Abstimmung mit den hessischen Behörden entschieden, Rückkehrer während der Inkubationszeit von 14 Tagen zentral unterzubringen.