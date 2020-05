Bei einem Teil der Patienten kann das Virus zu einem schwereren Verlauf mit Atemproblemen und zu Lungenentzündungen führen. Das höchste Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf und Tod haben den Daten aus China zufolge Menschen über 60 Jahre und Menschen mit Grunderkrankungen wie Herzkreislauf-Erkrankungen, Immunschwäche, Diabetes und Erkrankungen des Atmungssystems.



Die Sterblichkeitsrate variiert von Land zu Land stark. Während in Italien bis zum 31. März 2020 etwa 11,4 Prozent der Erkrankten starben, gab das RKI die Rate in Deutschland am 28. April mit 3,8 Prozent an.