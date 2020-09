Es ist mutig, eine unangenehme Wahrheit auszusprechen. Und diese ist Carlos del Rio so wichtig, dass er in seinem dichten Terminkalender ein paar Minuten freimacht für ein ZDF-Interview.



Mit seinen Worten stellt der Leiter des medizinischen Instituts an der Emory-Universität in Atlanta in Frage, ob in der CoVid19-Epidemie die übliche 14-tägige Quarantäne ausreicht: "In Wirklichkeit gibt es da draußen Fälle von Menschen, bei denen die Infektionen später erfolgen. Ein Bericht zeigt, dass die Ansteckungsphase 24 Tage lang war, oder sogar länger."