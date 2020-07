Einen Appell an Krankenhäuser in Deutschland richtet die Studien-Autorin: "Achten Sie darauf, dass Einrichtungen die Beatmung von Patienten übernehmen, die damit Erfahrung haben." Sie habe eine gewisse Varianz bei den Todesraten der beatmeten Patienten von Klinik zu Klinik festgestellt. Vorerfahrung bei bestimmten Beatmungstechniken sei wichtig für die Überlebenschancen der Patienten, so Mostert.